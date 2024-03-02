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Чемпионат Италии. Серия А

Де Росси: «Нельзя отрицать, что Дибала – игрок другого уровня»

02 Марта 2024 • 23:50 Комментировать
Монца
1:4
Рома

Главный тренер «Ромы» Даниэле де Росси признал, что Пауло Дибала сильно выделяется на общем фоне.

Аргентинец записал на свой счёт гол и результативную передачу в субботней игре против «Монцы» (4:1), а туром ранее оформил хет-трик во встрече с «Торино» (3:2).

«Мы очень довольны его ежедневным настроем. Дибала любит работать, а когда не может тренироваться, приходит поддержать товарищей по команде. Очевидно, помимо того, что он наконец-то набрал хорошую физическую форму, он также демонстрирует талант совершенно другого уровня. Мы не можем отрицать тот факт, что Пауло находится на другом уровне», – цитирует Football Italia де Росси.

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