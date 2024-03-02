Де Росси: «Мне не пришлось восстанавливать настрой команды после Моуринью»

Главный тренер «Ромы» Даниэле де Росси высказался об успехах команды под своим руководством.

В субботу римляне одержали очередную победу, крупно обыграв «Монцу» в выездном матче Серии А (4:1). Столичный коллектив значительно улучшил результаты после тренерской перестановки, однако, по словам итальянского специалиста, у игроков не было проблем с настроем при Жозе Моуринью.

«Команда была единой и до меня, я ничего с этим не делал. Без этого было бы попросту невозможно выйти в финал еврокубков в двух сезонах подряд.

Я стараюсь быть честным с игроками, отношусь к ним в первую очередь как к людям, а не как к футболистам. Я стараюсь говорить прямо, если мне что-то не нравится. Конечно, преимуществом для меня является тот факт, что я уже знал многих игроков команды», – сказал в интервью DAZN де Росси.