​«Рома» оставила не у дел «Монцу»

В Италии проходят матчи двадцать шестого тура Серии А, «Рома» обыграла в гостях «Монцу». Гости забили четыре мяча, и только потом позволили «Монце» записать на свой счет гол престижа.

Начало разгрому с передачи Лукаку в конце первого тайма положил Лоренцо Пеллегрини, но почти сразу отличился и сам Ромелу - ему ассистировал Пауло Дибала, и на перерыв «Рома» ушла с преимуществом в два мяча.

Во втором тайме забил уже и сам Дибала, а на 82-й минуте римляне заработали право на пенальти, который реализовал Леандро Паредес.