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Чемпионат Италии. Серия А

​«Рома» оставила не у дел «Монцу»

02 Марта 2024 • 22:12 Комментировать
Монца
1:4
Рома
окончен

В Италии проходят матчи двадцать шестого тура Серии А, «Рома» обыграла в гостях «Монцу». Гости забили четыре мяча, и только потом позволили «Монце» записать на свой счет гол престижа.

Начало разгрому с передачи Лукаку в конце первого тайма положил Лоренцо Пеллегрини, но почти сразу отличился и сам Ромелу - ему ассистировал Пауло Дибала, и на перерыв «Рома» ушла с преимуществом в два мяча.

Во втором тайме забил уже и сам Дибала, а на 82-й минуте римляне заработали право на пенальти, который реализовал Леандро Паредес.

Протокол игры  
Монца1:4Рома
  38'Пеллегрини Лоренцо (0:1)
  42'Лукаку Ромелу (0:2)
  63'Дибала Пауло (0:3)
  82'Паредес Леандро (0:4)
(1:4) Карбони Андреа87'  
Ди Грегорио МикелеБиринделли СамуэлеМари ПаблоКальдирола Лука 85' (Акпа-Акпро Жан-Даниэль ( 85') Карбони АндреаГальярдини Роберто 22' (Карбони Валентин ( 22') Бондо Уоррен  62'Кольпани Андреа 46' (Кирьякопулос Георгиос ( 46') Пессина МаттеоМота Дани 66' (Мальдини Даниэль ( 66') Джурич Милан II 85' (Донати Джулио ( 85')
Запасные: Коломбо ЛоренцоСоррентино АлессандроПерейра Педру IIПопович МатияМачин ХосеДзербин АлессиоБетелла ДавидеГори СтефаноЧиурриа Патрик
Свилар Миле  58'Кристенсен Расмус  25' 27' (Челик Зеки ( 27') Манчини Джанлука 77' (Хёйсен Дин ( 77') Н'Дика ЭванАнхелиньо Хосе  48' 59' (Смоллинг Крис ( 59') Кристанте Бриан  84'Паредес ЛеандроПеллегрини Лоренцо 59' (Бове Эдоардо ( 59') Дибала Пауло 77' (Бальданци Томмазо ( 77') Лукаку РомелуЭль-Шаарави Стефан
Запасные: Боер ПьетроЗалевски НиколаПатрисиу РуйАзмун СердарЛьоренте ДиегоСпинаццола ЛеонардоСаншеш РенатуАуа Уссем
02 марта. Стадион "Ю Повер Стадиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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