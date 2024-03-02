​«Рома» оставила не у дел «Монцу»

В Италии проходят матчи двадцать шестого тура Серии А, «Рома» обыграла в гостях «Монцу». Гости забили четыре мяча, и только потом позволили «Монце» записать на свой счет гол престижа.
Начало разгрому с передачи Лукаку в конце первого тайма положил Лоренцо Пеллегрини, но почти сразу отличился и сам Ромелу - ему ассистировал Пауло Дибала, и на перерыв «Рома» ушла с преимуществом в два мяча.
Во втором тайме забил уже и сам Дибала, а на 82-й минуте римляне заработали право на пенальти, который реализовал Леандро Паредес.
Протокол игры
|38'Пеллегрини Лоренцо (0:1)
|42'Лукаку Ромелу (0:2)
|63'Дибала Пауло (0:3)
|82'Паредес Леандро (0:4)
|(1:4) Карбони Андреа87'
Ди Грегорио Микеле•Биринделли Самуэле•Мари Пабло•Кальдирола Лука85' (Акпа-Акпро Жан-Даниэль (85') •Карбони Андреа•Гальярдини Роберто22' (Карбони Валентин (22') •Бондо Уоррен• 62'Кольпани Андреа46' (Кирьякопулос Георгиос (46') •Пессина Маттео•Мота Дани66' (Мальдини Даниэль (66') •Джурич Милан II85' (Донати Джулио (85')
Свилар Миле• 58'Кристенсен Расмус 25'27' (Челик Зеки (27') •Манчини Джанлука77' (Хёйсен Дин (77') •Н'Дика Эван•Анхелиньо Хосе 48'59' (Смоллинг Крис (59') •Кристанте Бриан• 84'Паредес Леандро•Пеллегрини Лоренцо59' (Бове Эдоардо (59') •Дибала Пауло77' (Бальданци Томмазо (77') •Лукаку Ромелу•Эль-Шаарави Стефан
02 марта. Стадион "Ю Повер Стадиум".
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