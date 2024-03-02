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Чемпионат Италии. Серия А

«Удинезе» не смог переиграть «Салернитану»

02 Марта 2024 • 18:59 Комментировать
Удинезе
1:1
Салернитана
окончен

В 27-м туре Серии А «Удинезе» играл против «Салернитаны», главного аутсайдера чемпионата Италии. Хозяева были активнее и острее в целом, но пропустили первыми, когда Лум Чаума здорово пробил из-за пределов штрафной. Лоренцо Лукка сразу же атаковал, опасный удар парирован. На 45-й минуте хозяева отыгрались, да еще как - Ассан Камара ножницами поразил чужие ворота - 1:1. Он же мог оформить дубль после перерыва, но здесь промах. В ответ Чаума зарядил в штангу. Задачу хозяевам осложнило удаление Фести Эбоселе на 64-й минуте.

В итоге ничья, «Салернитана» на дне таблицы с отставанием в шесть очков от 17-го места, противник - 14-й.

Протокол игры  
Удинезе1:1Салернитана
  10'Чауна Лум (0:1)
(1:1) Камара Ассан45'  
Окойе МадукаФеррейра Жоау  47'Джанетти Лаутаро  47'Перес НеуэнЭбоселе Фести  16'  64'Ловрич СандиУолас Соуза  75'Пайеро Мартин  36' 67' (Эхизибуэ Кингсли ( 67') Камара Ассан 75' (Земура Джордан ( 75') Товен ФлорьянЛукка Лоренцо
Запасные: Самарджич ЛазарКабаселе КристианДэвис КинанСаррага ОйерПаделли ДаниэлеСильвестри МаркоСаксесс ИсаакТиквич АнтониоПерейра РобертоБреннер
Очоа ГильермоДзаноли Алессандро 86' (Ленговски Матеуш ( 86') Манолас Костас 72' (Пасалидис Триантафиллос ( 72') Пеллегрино Марко  50'Брадарич ДомагойКулибали Лассана 73' (Гомис Ирон ( 73') Маджоре Джулио 86' (Самбья Саломон ( 86') Башич ТомаКандрева АнтониоЧауна ЛумВайссман Шон 71' (Иквуемеси Чуквубуикем ( 71')
Запасные: Костиль БенуаКастанос ГригорисАллокка ПаскуалеСими НванквоВиньято ЭмануэльTommaso FerrariМартеджани АгустинДиа Булайе
02 марта. Стадион "Стадион Блюнержи - Стадио Фриули".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Салернитана

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