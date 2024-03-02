«Удинезе» не смог переиграть «Салернитану»

В 27-м туре Серии А «Удинезе» играл против «Салернитаны», главного аутсайдера чемпионата Италии. Хозяева были активнее и острее в целом, но пропустили первыми, когда Лум Чаума здорово пробил из-за пределов штрафной. Лоренцо Лукка сразу же атаковал, опасный удар парирован. На 45-й минуте хозяева отыгрались, да еще как - Ассан Камара ножницами поразил чужие ворота - 1:1. Он же мог оформить дубль после перерыва, но здесь промах. В ответ Чаума зарядил в штангу. Задачу хозяевам осложнило удаление Фести Эбоселе на 64-й минуте.
В итоге ничья, «Салернитана» на дне таблицы с отставанием в шесть очков от 17-го места, противник - 14-й.
Протокол игры
|10'Чауна Лум (0:1)
|(1:1) Камара Ассан45'
Окойе Мадука•Феррейра Жоау• 47'Джанетти Лаутаро• 47'Перес Неуэн•Эбоселе Фести 16'• 64'Ловрич Санди•Уолас Соуза• 75'Пайеро Мартин 36'67' (Эхизибуэ Кингсли (67') •Камара Ассан75' (Земура Джордан (75') •Товен Флорьян•Лукка Лоренцо
Очоа Гильермо•Дзаноли Алессандро86' (Ленговски Матеуш (86') •Манолас Костас72' (Пасалидис Триантафиллос (72') •Пеллегрино Марко• 50'Брадарич Домагой•Кулибали Лассана73' (Гомис Ирон (73') •Маджоре Джулио86' (Самбья Саломон (86') •Башич Тома•Кандрева Антонио•Чауна Лум•Вайссман Шон71' (Иквуемеси Чуквубуикем (71')
02 марта. Стадион "Стадион Блюнержи - Стадио Фриули".
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