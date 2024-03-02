«Удинезе» не смог переиграть «Салернитану»

В 27-м туре Серии А «Удинезе» играл против «Салернитаны», главного аутсайдера чемпионата Италии. Хозяева были активнее и острее в целом, но пропустили первыми, когда Лум Чаума здорово пробил из-за пределов штрафной. Лоренцо Лукка сразу же атаковал, опасный удар парирован. На 45-й минуте хозяева отыгрались, да еще как - Ассан Камара ножницами поразил чужие ворота - 1:1. Он же мог оформить дубль после перерыва, но здесь промах. В ответ Чаума зарядил в штангу. Задачу хозяевам осложнило удаление Фести Эбоселе на 64-й минуте.

В итоге ничья, «Салернитана» на дне таблицы с отставанием в шесть очков от 17-го места, противник - 14-й.