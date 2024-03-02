​Арбитра матча «Лацио» - «Милан» накажут

В пятницу в итальянской Серии А проходил матч между «Лацио» и «Миланом». Гости, команда Стефано Пиоли, победили в Риме (1:0) за счёт позднего гола. Игра запомнилась грубостью – множеством нарушений, девятью жёлтыми и тремя красными карточками. Все три удаления заработали игроки «Лацио».

Арбитр Марко ди Белло столкнулся с критикой за свою работу – итальянские СМИ поставили ему низкие оценки. Казалось, что арбитр потерял нити игры, и теперь его ждёт наказание в виде отстранения на месяц, пишет Football Italia.

Стоит сказать, что для ди Белло это будет второе отстранение от работы по ходу нынешнего сезона.