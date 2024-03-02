​«Это скандал» - Романьоли прокомментировал матч с «Миланом»

В Италии стартовали матчи двадцать седьмого тура чемпионата, римский «Лацио» проиграл на своем поле «Милану», получив три удаления по ходу игры. На это отреагировал бывший игрок «Милана», ныне выступающий в составе «Лацио» - Алессио Романьоли. Он не стал тратить много слов на описание ситуации и своих чувств, а трижды повторил одно и то же слово - к счастью, не их трех букв, хотя и где-то там, недалеко, по смыслу.

- Скандал, скандал, скандал, - написал игрок в социальных сетях.

В следующем туре «Лацио» предстоит сыграть против «Удинезе». Сейчас римский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А.