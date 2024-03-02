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Чемпионат Италии. Серия А

​Иммобиле: «На поле нельзя было открыть рот»

02 Марта 2024 • 02:54 Комментировать
Лацио
0:1
Милан

В Италии стартовали матчи двадцать седьмого тура чемпионата, римский «Лацио» проиграл на своем поле «Милану», получив три удаления по ходу игры. Подобным развитием событий очень недоволен Чиро Иммобиле, главный бомбардир «Лацио» осудил активность арбитра, сравнив его с полицейским:

- А тут можно говорить? Нам на поле не разрешали говорить, потому что там работал полицейский, - с сарказмом написал в социальных сетях голеадор «Лацио».

В следующем туре клубу предстоит сыграть против «Удинезе». Сейчас римский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А.


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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Чиро Иммобиле

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