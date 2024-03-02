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Чемпионат Италии. Серия А

​Окафор: «Очень рад, что смог внести свой вклад»

02 Марта 2024 • 02:46 Комментировать

В Италии стартовали матчи двадцать седьмого тура чемпионата, римский «Лацио» проиграл на своем поле «Милану», получив три удаления по ходу игры. Единстввенный гол матча забил вышедший на замену Ноа Окафор. Он, естественно, доволен своим успехом:

- Очень доволен внести такой важный вклад. Я был готов, когда меня попросили выйти на поле. Непростой матч, но мы взяли победу. Продолжаем работать, - цитирует слова Ноа Окафора pianetamilan.it.

В настоящий момент «Милан» занимает третье место в турнирной таблице Серии А. В следующем туре клубу предстоит сыграть против «Эмполи».


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ноа Окафор
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