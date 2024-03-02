​Фотография с футболкой Филиппо Индзаги получила приз ЮНЕСКО

Итальянский фотограф Амбра Крайгеро уже не первый год сражается за призы от известных международных организаций, и ему, наконец-то, улыбнулась удача. Амбра стал победителем конкурса от ЮНЕСКО, сделав фотографию спящего мальчика рядом с футболкой Филиппо Индзаги - времен «Милана», разумеется. На это известие отреагировал и сам невольный виновник торжества.

- Сны всех детей в мире нужно оберегать и уважать. Спасибо тебе, Амбра, за эту эмоциональную фотографию, - написал Филиппо Индзаги в социальных сетях.

Напомним, что недавно Филиппо Индзаги был уволен из «Салернитаны».