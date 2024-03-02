​Ибрагимович: «Будущее? Не могу его предсказать»

Златан Ибрагимович велик и могуч, но предсказать будущее он не в состоянии - даже свое. Впрочем, это, возможно, и к лучшему - жизнь с предсказанным будущим могла бы стать очень скучной. Сейчас Златан получил управляющую работу в «Милане», но, несмотря на всю свою любовь к клубу, не готов связать себя с ним «до гробовой доски»:

- Я не могу предсказать будущее. Сейчас я работаю с Джерри Кардинале и я чувствую, что это поднимает меня на другой уровень. Мне есть куда расти. Мне не нравятся простые вещи, я люблю сложные задачи. Я не боюсь их, - цитирует слова Ибрагимовича pianetamilan.it.