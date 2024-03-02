Лотито: «Сегодня ситуация перешла все красные линии»

В Италии начались матчи двадцать седьмого тура Серии А, «Лацио» проиграл дома «Милану», а заканчивала матч команда Маурицио Сарри с тремя удаленными игроками. Президент клуба Клаудио Лотито никогда не слыл человеком со спокойным характером, и сейчас он, конечно же, бушует:

- Я думаю, что в таких случаях должен быть кто-то, кто остановит беспредел арбитра. Сегодняшние вещи перешли все красные линии. Арбитр должен понимать, что такое равновесие и что такое красные линии. Мы видим, что судейская система в Италии дает сбои, - цитирует слова Лотито cittaceleste.it.

В следующем туре римскому клубу предстоит сыграть с «Удинезе».