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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: «Леау в порядке»

02 Марта 2024 • 01:41 Комментировать
Лацио
0:1
Милан

Наставник итальянского «Милана» Стефано Пиоли считает несправедливой критику Рафаэла Леау, по его мнению, португальский нападающий проводит очень хороший сезон. Проблема, как считает Пиоли, в другом - Леау получает мало мячей от вспомогательных игроков команды, то есть полузащитников.

- На мой взгляд, Леау проводит хороший сезон, но мы мало снабжаем его мячами. Тео слишком редко находит его, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

Напомним, что Леау выступает за «Милан» с 2019 года, ранее он защищал цвета французского клуба «Лилль». Сейчас клуб Леау занимает третье место в турнирной таблице Серии А.  


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