Ибрагимович: «Не верю, что саудовский футбол нагонит Европу»

Златан Ибрагимович не стал завершать карьеру в Саудовской Аравии, хотя наверняка у него были такие возможности - хотя бы в силу магии своего имени, а также фамилии, очень привлекательно звучащей на арабский лад, ведь родом Златан, напомним, все-таки из мусульманской Боснии. Златан, однако, не верит в то, что саудовский чемпионат сможет встать в один ряд даже не с лучшими европейскими чемпионатами:

- Понимаю игроков, которые принимают щедрые предложения. Но я не вижу, чтобы это как-то влияло на европейский футбол. Хорошо лишь то, что в него вливаются новые деньги, - цитирует слова Ибрагимовича pianetamilan.it.