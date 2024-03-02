«Лацио» – первая с 2012 года команда с тремя удалениями в матче Серии А

«Лацио» установил не самый приятный для себя рекорд Серии А последних лет.

Римляне уступили в родных стенах «Милану» с минимальным счётом. Встреча особенно примечательна тем, что к её концу хозяева поля остались ввосьмером из-за удалений Пеллегрини, Марушича и Гендузи. Согласно данным Opta, это первый подобный случай в Серии А с ноября 2012 года: тогда три красные карточки за матч увидели перед собой игроки «Палермо», противостоявшие «Болонье».

Единственный гол в матче «Лацио» против «Милана» был забит на 88-й минуте – его автором стал Ноа Окафор. К тому моменту коллектив Маурицио Сарри оставался вдесятером.