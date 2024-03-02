Пиоли: «Нервный и грубый матч»

В Италии стартовали матчи двадцать седьмого тура чемпионата, римский «Лацио» проиграл на своем поле «Милану», получив три удаления по ходу игры. Наставник «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал игру против своего бывшего клуба - ранее он работал с «Лацио». Он сожалеет, что матч получился таким нервным и грубым:

- Это был нервный и грубый матч. В первом тайме у нас не было скорости и ритма, потому игра казалась равной, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

В настоящий момент «Милан» занимает третье место в турнирной таблице Серии А. В следующем туре клубу предстоит сыграть против «Эмполи».