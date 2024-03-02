«Лацио» получил три удаления в матче с «Миланом»

«Лацио» остался сразу без трёх игроков в концовке поединка против «Милана».

Первым поле покинул Лука Пеллегрини, увидевший перед собой карточку красного цвета на 57-й минуте. Римляне долго удерживали безголевую ничью в меньшинстве, однако ближе к концу всё-таки пропустили – Ноа Окафор вывел гостей вперёд. Вскоре после этого по удалению заработали Адам Марушич и Маттео Гендузи. Таким образом, последние компенсированные минуты команда Маурицио Сарри проводила ввосьмером. Счёт при этом остался прежним – 0:1.

«Лацио» занимает девятое место в турнирной таблице Серии А с 40 очками. «Милан» располагается на третьей позиции с 56 баллами в активе.