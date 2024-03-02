«Милан» в большинстве дожал «Лацио»

В центральном матче 27-го тура Серии А «Лацио» играл против «Милана». Команды не в идеальной форме, возможно, поэтому никому не удалось преуспеть в атаке. Матиас Весино в дебюте после подачи корнера головой пробил в сантиметрах от штанги. Второй тайм начался с удаления Луки Пеллегрини за срыв опасной атаки. Тиджани Рейндерс справа прострелил, и Ноа Окафор едва-едва не замкнул штангу. Рафаэл Леау в быстрой атаке забил с острого угла при помощи рикошета, но гол отменили - вне игры. И все же на последних минутах «красно-черные» вырвали победу. Окафор, Жиру и снова Окафор наносили удары по воротам подряд, и в итоге мяч оказался в сетке - 0:1. Незадолго до финального свистка Адам Марушич повздорил с арбитром и был удален.

«Милан» остается на третьем месте, но уже всего в очке от «Ювентуса». Противник - восьмой.