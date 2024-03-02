Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» в большинстве дожал «Лацио»

02 Марта 2024 • 00:44 Комментировать
Лацио
0:1
Милан
окончен

В центральном матче 27-го тура Серии А «Лацио» играл против «Милана». Команды не в идеальной форме, возможно, поэтому никому не удалось преуспеть в атаке. Матиас Весино в дебюте после подачи корнера головой пробил в сантиметрах от штанги. Второй тайм начался с удаления Луки Пеллегрини за срыв опасной атаки. Тиджани Рейндерс справа прострелил, и Ноа Окафор едва-едва не замкнул штангу. Рафаэл Леау в быстрой атаке забил с острого угла при помощи рикошета, но гол отменили - вне игры. И все же на последних минутах «красно-черные» вырвали победу. Окафор, Жиру и снова Окафор наносили удары по воротам подряд, и в итоге мяч оказался в сетке - 0:1. Незадолго до финального свистка Адам Марушич повздорил с арбитром и был удален.

«Милан» остается на третьем месте, но уже всего в очке от «Ювентуса». Противник - восьмой.

Протокол игры  
Лацио0:1Милан
  88'Окафор Ноа (0:1)
Проведель ИванМарушич Адам  90'Хила МариоРоманьоли Алессио  58'Пеллегрини Лука  50'  57'Гендузи МаттеоВесино Матиас 78' (Катальди Данило ( 78') Альберто Луис 60' (Хюсай Эльсейд ( 60'  90') Андерсон ФелипеКастельянос Валентин 60' (Иммобиле Чиро ( 60'  76') Дзакканьи Маттиа 67' (Исаксен Густав ( 67')
Запасные: Мандас ХристосАндерсон АндреПедро РодригесКамада ДаитиКазале НиколоЛаццари Мануэль
Меньян МайкФлоренци Алессандро  61' 64' (Рейндерс Тиджани ( 64') Кьяер Симон 81' (Тиав Малик ( 81') Габбия Маттео  80' 81' (Томори Фикайо ( 81') Эрнандес Тео  84'Беннасер Исмаэль 64' (Калабрия Давиде ( 64') Адли Ясин  70' 71' (Окафор Ноа ( 71') Пулишич КристианЛофтус-Чик РубенЛеау Рафаэл  90'Жиру Оливье
Запасные: Спортьелло МаркоТерраччано ФилиппоМуса ЮнусКалюлю ПьерХименес АлехандроМиранте АнтониоЧуквуэзе Саму
01 марта. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Милан

Новости по матчу

Сегодня, 02 Марта
00:57
Окафор – лидер Серии А по голам после выхода на замену наряду с ещё двумя игроками
00:44
«Милан» в большинстве дожал «Лацио»
01 Марта
22:58
Пиоли оценил форму «Милана»
22:15
«Лацио» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
22:05
Гранды Серии А поспорят с клубами АПЛ за Эн-Несири
21:48
«Лацио» опубликовал стартовый состав на матч с «Миланом»
21:41
Жиру и Леау — в основе «Милана» на битву с «Лацио»
10:41
Актуальная ставка и прогноз на матч Лацио — Милан чемпионата Италии — 1 марта 2024
02:11
Лацио - Милан: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:00
Точный прогноз и ставка на матч Лацио – Милан чемпионата Италии – 1 марта 2024
29 Февраля
19:45
Прогноз на точный счёт матча Лацио — Милан Серии А — 1 марта 2024
18:38
«Вопрос закрыт»: Пиоли – о шансах «Милана» на победу в Серии А
28 Февраля
22:22
Леау кратко ответил на вопрос о своём будущем
21:54
Леау назвал своим кумиром легенду «Ювентуса»
21:32
Леау не является приоритетной целью для «ПСЖ» – названа причина
20:54
Агент Жоржиньо назвал клубы Серии А, в которые может перейти игрок
03:29
«Милан» оценивает Тео Эрнандеса в 70-80 млн евро, игрок интересен клубам из трёх чемпионатов
27 Февраля
21:26
«Бавария» связалась с агентами Тео Эрнандеса
16:59
Леау назвал причину хороших отношений с Пиоли
26 Февраля
17:43
«Милан» намерен продлить контракт с Тео Эрнандесом
17:37
«Милан» установил ценник на Тео Эрнандеса
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Зидан ведёт переговоры с суперклубом из АПЛ «Ливерпуль» - самый титулованный клуб Англии: команда Клоппа обогнала «Манчестер Юнайтед» ​Салах подписал контракт в Саудовской Аравии – источник ​Появился неожиданный кандидат на замену Клоппу в «Ливерпуле» Чемпионом Англии станет одна из трёх команд – оцениваем шансы Зидан готов тренировать только три команды – известны их названия Выход «Барселоны» в четвертьфинал Лиги чемпионов является жизненно важным для финансовой ситуации 5 топ-клубов контактировали с Хави после его решения покинуть «Барселону» Бекхэм рассказал, куда отправится Месси после завершения карьеры Хаби Алонсо готов возглавить «Баварию», но есть проблема
«Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Реал» лишился 27 голов из-за VAR «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках» Стали известны последние новости по задержанию Промеса в ОАЭ Инсайдер Романо назвал два суперклуба для Хаби Алонсо ​Семин: «Семак работает лучше Адвоката и Спаллетти» Роналду, угомонись, хватит позориться, имей совесть
Спортивные новости
Медведев не сумел пробиться в финал турнира в Дубае «Авангард» дома уверенно обыграл «Ладу» в первом матче плей-офф КХЛ Чесноков отреагировал на дисквалификацию Рублёва Рублёва дисквалифицировали с турнира в Дубае по ходу матча с Бубликом за оскорбление судьи Ольховский высказался о возможном выходе Медведева и Рублёва в финал турнира в Дубае Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Лацио Лацио
Милан Милан
0
1
2.50 3.35 2.65
Видео
02.03.24 в 17:00
Удинезе Удинезе
Салернитана Салернитана
1.71 3.75 4.60
Видео
02.03.24 в 20:00
Монца Монца
Рома Рома
3.90 3.55 1.88
Видео
02.03.24 в 22:45
Торино Торино
Фиорентина Фиорентина
2.22 3.25 3.25
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Марта
00:57 · Италия. Серия А
Окафор – лидер Серии А по голам после выхода на замену наряду с ещё двумя игроками
00:50 · Италия. Серия А
«Лацио» получил три удаления в матче с «Миланом» 1
00:44 · Италия. Серия А
«Милан» в большинстве дожал «Лацио»
01 Марта
23:46 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Наполи» Линдстрём: «В детстве я болел за «Ливерпуль» и восхищался Джеррардом»
22:58 · Италия. Серия А
Пиоли оценил форму «Милана»
22:15 · Италия. Серия А
«Лацио» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
22:05 · Англия. Премьер-лига
Гранды Серии А поспорят с клубами АПЛ за Эн-Несири слухи
21:48 · Италия. Серия А
«Лацио» опубликовал стартовый состав на матч с «Миланом»
21:41 · Италия. Серия А
Жиру и Леау — в основе «Милана» на битву с «Лацио»
21:40 · Италия. Серия А
Моратти рассказал, считает ли нынешний «Интер» сильнейшим за всё время
18:10 · Италия. Серия А
​«Ювентус» готовится к переговорам с Погба о разрыве контракта
17:54 · Италия. Серия А
«Сассуоло» сменил тренера, клуб идёт в зоне вылета официально
12:43 · Германия. Бундеслига
В «Ювентус» может перейти полузащитник «Баварии»
10:13 · Италия. Серия А
«Лацио» может уволить Сарри
09:05 · Англия. Премьер-лига
Холанн мог оказаться в Италии - назван клуб
Все новости
Рекомендуем