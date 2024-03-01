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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли оценил форму «Милана»

01 Марта 2024 • 22:58 Комментировать
Лацио
0:0
Милан
1 3.45 X 3.30 2 2.25
1-й тайм

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли ответил на вопросы журналистов перед началом матча против «Лацио».

«Россонери» проводят выездную встречу с римлянами в рамках 27 тура Серии А. В случае победы «Милан» вплотную приблизится к «Ювентусу», занимающему вторую строчку в турнирной таблице.

«Каждая игра очень важна. Было бы ошибкой оглядываться на прошлый матч с «Аталантой» [1:1], ведь это совсем другой соперник с совершенно другим подходом.

Сейчас мы находимся в хорошей форме и должны набирать очки», – поведал в предматчевой беседе с DAZN Пиоли.

На сайте LiveResult проходит текстовая онлайн-трансляция матча «Лацио» – «Милан».

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Лацио Милан Стефано Пиоли ещё теги

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