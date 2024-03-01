Пиоли оценил форму «Милана»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли ответил на вопросы журналистов перед началом матча против «Лацио».

«Россонери» проводят выездную встречу с римлянами в рамках 27 тура Серии А. В случае победы «Милан» вплотную приблизится к «Ювентусу», занимающему вторую строчку в турнирной таблице.

«Каждая игра очень важна. Было бы ошибкой оглядываться на прошлый матч с «Аталантой» [1:1], ведь это совсем другой соперник с совершенно другим подходом.

Сейчас мы находимся в хорошей форме и должны набирать очки», – поведал в предматчевой беседе с DAZN Пиоли.

На сайте LiveResult проходит текстовая онлайн-трансляция матча «Лацио» – «Милан».