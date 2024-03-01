«Лацио» опубликовал стартовый состав на матч с «Миланом»

Сегодня, 1 марта, «Лацио» примет на своём поле «Милан» в рамках матча 27-го тура чемпионата Италии.

Стартовый состав «Лацио»: Проведель (вр), Пеллегрини, Романьоли, Хила, Марушич, Альберто, Весино, Гендузи, Дзакканьи, Кастельянос, Андерсон.

Начало матча между «Лацио» и «Миланом» должно будет состояться в 22:45 по столичному времени. За всеми событиями встречи вы сможете следить в подробной текстовой трансляции, которую организует спортивный портал LiveResult.

Ранее стало известно, в каком составе выйдет на поле миланский коллектив на предстоящий футбольный поединок с «Лацио».