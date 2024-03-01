Жиру и Леау — в основе «Милана» на битву с «Лацио»

Пресс-служба «Милана» назвала список игроков, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем матче чемпионата Италии с «Лацио».

Стартовый состав «Милана»: Меньян (вр), Флоренци, Кьяер, Габбия, Тео Эрнандес (к), Беннасер, Адли, Пулишич, Лофтус-Чик, Леау, Жиру.

Матч 27-го тура итальянской Серии А между «Лацио» и «Миланом» состоится сегодня, 1 марта. Начало поединка запланировано на 22:45 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию игры, которая будет доступна на спортивном портале LiveResult.

Напомним, в первом круге «Милан» одолел дома «Лацио» со счетом 2:0.