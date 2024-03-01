Моратти рассказал, считает ли нынешний «Интер» сильнейшим за всё время

Бывший президент миланского «Интера» Массимо Моратти высказался об успехах команды в текущем сезоне.

«Нерадзуррри» уверенно возглавляют турнирную таблицу Серии А, опережая «Ювентус» на 12 очков после 26 туров. В Лиге чемпионов команда также преуспевает: первую встречу 1/8 финала против «Атлетико» итальянский гранд выиграл со счётом 1:0.

«Нынешний «Интер» – лучший за всё время? Возможно, за этим действительно очень интересно наблюдать. Честно говоря, я не ожидал, что Симоне Индзаги будет настолько хорош. Он действительно невероятно хорош. «Интер» играет отлично», – передаёт Fcinter1908 комментарии Моратти.