Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Моратти рассказал, считает ли нынешний «Интер» сильнейшим за всё время

01 Марта 2024 • 21:40 Комментировать
Интер Милан
...
Дженоа
04.03 22:45

Бывший президент миланского «Интера» Массимо Моратти высказался об успехах команды в текущем сезоне.

«Нерадзуррри» уверенно возглавляют турнирную таблицу Серии А, опережая «Ювентус» на 12 очков после 26 туров. В Лиге чемпионов команда также преуспевает: первую встречу 1/8 финала против «Атлетико» итальянский гранд выиграл со счётом 1:0.

«Нынешний «Интер» – лучший за всё время? Возможно, за этим действительно очень интересно наблюдать. Честно говоря, я не ожидал, что Симоне Индзаги будет настолько хорош. Он действительно невероятно хорош. «Интер» играет отлично», – передаёт Fcinter1908 комментарии Моратти.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Массимо Моратти Симоне Индзаги ещё теги

Новости по матчу

29 Февраля
22:41
Миланский «Интер» представил футбольную форму c «Черепашками-ниндзя»
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН ДЖЕНОА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Зидан ведёт переговоры с суперклубом из АПЛ «Ливерпуль» - самый титулованный клуб Англии: команда Клоппа обогнала «Манчестер Юнайтед» ​Салах подписал контракт в Саудовской Аравии – источник Чемпионом Англии станет одна из трёх команд – оцениваем шансы ​Появился неожиданный кандидат на замену Клоппу в «Ливерпуле» Выход «Барселоны» в четвертьфинал Лиги чемпионов является жизненно важным для финансовой ситуации Зидан готов тренировать только три команды – известны их названия 5 топ-клубов контактировали с Хави после его решения покинуть «Барселону» Хаби Алонсо готов возглавить «Баварию», но есть проблема Бекхэм рассказал, куда отправится Месси после завершения карьеры
«Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» «Реал» лишился 27 голов из-за VAR «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги Стали известны последние новости по задержанию Промеса в ОАЭ Инсайдер Романо назвал два суперклуба для Хаби Алонсо ​Семин: «Семак работает лучше Адвоката и Спаллетти» Роналду, угомонись, хватит позориться, имей совесть
Спортивные новости
Медведев не сумел пробиться в финал турнира в Дубае «Авангард» дома уверенно обыграл «Ладу» в первом матче плей-офф КХЛ Чесноков отреагировал на дисквалификацию Рублёва Рублёва дисквалифицировали с турнира в Дубае по ходу матча с Бубликом за оскорбление судьи Ольховский высказался о возможном выходе Медведева и Рублёва в финал турнира в Дубае Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
27 мин
Лацио Лацио
Милан Милан
0
0
2.50 3.35 2.65
Видео
02.03.24 в 17:00
Удинезе Удинезе
Салернитана Салернитана
1.71 3.75 4.60
Видео
02.03.24 в 20:00
Монца Монца
Рома Рома
3.90 3.55 1.88
Видео
02.03.24 в 22:45
Торино Торино
Фиорентина Фиорентина
2.22 3.25 3.25
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Марта
22:58 · Италия. Серия А
Пиоли оценил форму «Милана»
22:15 · Италия. Серия А
«Лацио» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:05 · Англия. Премьер-лига
Гранды Серии А поспорят с клубами АПЛ за Эн-Несири слухи
21:48 · Италия. Серия А
«Лацио» опубликовал стартовый состав на матч с «Миланом»
21:41 · Италия. Серия А
Жиру и Леау — в основе «Милана» на битву с «Лацио»
21:40 · Италия. Серия А
Моратти рассказал, считает ли нынешний «Интер» сильнейшим за всё время
18:10 · Италия. Серия А
​«Ювентус» готовится к переговорам с Погба о разрыве контракта
17:54 · Италия. Серия А
«Сассуоло» сменил тренера, клуб идёт в зоне вылета официально
12:43 · Германия. Бундеслига
В «Ювентус» может перейти полузащитник «Баварии»
10:13 · Италия. Серия А
«Лацио» может уволить Сарри
09:05 · Англия. Премьер-лига
Холанн мог оказаться в Италии - назван клуб
05:28 · Италия. Серия А
​Ибрагимович: «Агент очень важен в футболе»
05:10 · Италия. Серия А
Весино стал самым опытным уругвайцем в Серии А
04:48 · Италия. Серия А
​Ибрагимович: «Новый стадион «Милана» - это фантастический проект»
03:45 · Италия. Серия А
​Ибрагимович: «Серия А явно уступает АПЛ»
Все новости
Рекомендуем