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Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» готовится к переговорам с Погба о разрыве контракта

01 Марта 2024 • 18:10 Комментировать

Полузащитник Поль Погба получил четыре года дисквалификации за употребление допинга. Француз не согласился с решением и сообщил о подаче апелляции.

Между тем, «Ювентус» готовится к переговорам с 30-летним Погба о расторжении контракта. Об этом сообщает Transfer News Live, ссылаясь на La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что расторжение трудового соглашения с Погба позволит «старой синьоре» сэкономить более 30 миллионов евро. При этом не исключено, что туринцы дождутся результата апелляции.

В сезоне 2023/2024 Поль Погба успел провести за «Ювентус» два матча. Положительную пробу на допинг француз сдал в августе.

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Ювентус Поль Погба
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