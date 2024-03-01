Клуб итальянской Серии А, «Сассуоло» объявил о смене главного тренера – вместо Алессио Диониси на пост заступил Давиде Баллардини. Контракт со специалистом заключён на короткий срок – всего лишь до конца текущего сезона.

Напомним, что сейчас «Сассуоло» идёт лишь на 18-м месте турнирной таблице Серии А, а это зона вылета. В активе у команды 20 баллов, столько же – у «Вероны» с 17 места. Отставание от 16-й строчки, на которой идёт «Фрозиноне», составляет три балла, а отрыв от 19 места, на котором идёт «Кальяри» - лишь в дополнительных показателях.

На неделе «Сассуоло» потерпел катастрофическое поражение от «Наполи» дома со счётом 1:6.