«Лацио» может уволить Сарри

Главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри может быть отправлен в отставку. Об этом посредством социальных сетей отрапортовал инсайдер Руди Галетти.

Источник подчеркивает, что руководство «орлов» пока не приняло окончательного решения относительно будущего специалиста. Из-за неудовлетворительных результатов клуб может расстаться с Маурицио по завершении нынешнего сезона. «Лацио» уже занимается поиском преемника.

Сарри занимает пост главного тренера римского коллектива с лета 2021 года. По итогам 26 туров чемпионата Италии римская команда набрала 40 баллов и занимает восьмое место в таблице.