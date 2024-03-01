​Ибрагимович: «Агент очень важен в футболе»

Недавно закончивший свою игровую карьеру Златан Ибрагимович поговорил с журналистами о роли агента в карьере игрока. По словам Златана, это очень важный вопрос для построения карьеры любого футболиста. Он снова помянул теплым словом своего бывшего футбольного агента - знаменитого итальянца Мино Райолу.

- Агенты у игроков будут всегда. Они многое упрощают. У меня был замечательный агент Мино Райола. Он научил меня понимать, кто друг, а кто враг.

Напомним, что Мино Райола скончался 30 апреля 2022 года. Златан Ибрагимович недавно получил управляющую должность в «Милане».