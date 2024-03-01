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Чемпионат Италии. Серия А

Весино стал самым опытным уругвайцем в Серии А

01 Марта 2024 • 05:10 Комментировать
Фиорентина
2:1
Лацио

Неудачно сложился для «Лацио» матч предыдущего, двадцать шестого тура Серии А, команда Маурицио Сарри уступила «Фиорентине», причем в домашних условиях. Однако для уругвайского полузащитника «голубых», Матиаса Весино, это был рекордный, 267-й матч в итальянском чемпионате Серии А.

Он стал самым опытным уругвайцем в истории высшей лиги итальянского футбола. Весино дебютировал в Серии А 26 сентября 2013 года, и, разумеется, успел поиграть и за другие команды, кроме «Лацио». Среди них, к слову, была и «Фиорентина», а также миланский «Интер».

В следующем туре итальянского чемпионата «Лацио» предстоит сыграть с «Миланом».

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Матиас Весино

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