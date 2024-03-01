​Ибрагимович: «Новый стадион «Милана» - это фантастический проект»

Новый управленец «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о проекте нового стадиона «Милана», который должен быть открыт к 2028 году, когда клубу исполнится тридцать лет. Ибрагимович подтвердил, что это будет беспрецедентный для итальянского футбола проект.

- «Сан-Сиро» - это история, но у всего есть свое начало и свое окончание. Новый проект - это фантастический проект. Он нужен нам, - философовски заметил Ибрагимовичл, слсова которого цитирует pianetamilan.it.

Напомним, что сейчас «Милан» выступает на стареньком «Сан-Сиро» - эта арена была открыта еще в 1926 году.