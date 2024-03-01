​Ибрагимович: «Серия А явно уступает АПЛ»

Бывший футболист итальянского «Милана» Златан Ибрагимович считает, что Серия А сильно уступает в настоящий момент английскому чемпионату. В прошлом Ибрагимович успел поиграть и в Англии - он защищал цвета «Манчестер Юнайтед» несколько лет тому назад.

- Серия А буксует и не поспевает за английским футболом. Она уступает ему несколько лет, - цитирует слова Златана Ибрагимовича pianetamilan.it.

В прошлом году Златан Ибрагимович завершил свою игровую карьеру, а спустя несколько месяцев получил управленческую должность в клубе - единственном в его карьере, в который он возвращался.