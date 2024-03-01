​ Ибрагимович: «Придётся принимать непростые решения»

Приступивший к административной деятельности в своем любимом «Милане» Златан Ибрагимович понимает, что руководящая должность - это не только привилегии, но и ответственность. А ответственность предусматривает принятие непростых, болезненных, но необходимых решений:

- Мне придется принимать непростые решения, я не могу никому быть другом, я должен думать о благе команды и только о нем. Я уверен в будущем «Милана», потому что у нас сейчас молодая команда, она растет, - цитирует слова Ибрагимовича pianetamilan.it.

Напомним, что прошлым летом Ибрагимович повесил бутсы на гвоздь.