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Ибрагимович: «Получил предложение, от которого не отказываются»

01 Марта 2024 • 01:58 Комментировать

Знаменитый бывший нападающий Златан Ибрагимович рассказал о том, как принял решение вернуться на административную работу в «Милан», спустя лишь несколько месяцев после официального завершения своей игровой карьеры. По словам Златана, он получил предложение, от которого «нельзя было отказаться».

- С Кардинале мы встретились спустя три месяца после завершения карьеры, я знал, что ему импонирует мой стиль, моя манера делать те или иные вещи. В бытность мою футболистом у меня не было времени лучше познакомиться с ним, а тут мы смогли обсудить уже другие вещи. И он сделал предложение, от которого я не мог отказаться, - цитирует слова Ибрагимовича pianetamilan.it.


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