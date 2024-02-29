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​Леау: «Каждый должен иметь свободу делать то, что ему нравится»

29 Февраля 2024 • 23:16 Комментировать

Португальский нападающий «Милана» Рафаэл Леау высоко ценит свободу выбора и свободу делать то, что душе угодно. Речь идет об основных направлениях его деятельности - помимо футбола он, напомним, пишет музыку, а также недавно издал книгу. Неплохо для совсем молодого парня! Также Леау признался, что неравнодушен к миру моды:

- Каждый должен быть свободен и волен делать то, что ему нравится. Мне не нравится заниматься лишь одной вещью. Я люблю разнообразие. Но футбол, конечно, остается моим приоритетом. Также мне нравятся музыка и мода, - цитирует слова Леау ppianetamilan.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау
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