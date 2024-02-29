​Леау: «Каждый должен иметь свободу делать то, что ему нравится»

Португальский нападающий «Милана» Рафаэл Леау высоко ценит свободу выбора и свободу делать то, что душе угодно. Речь идет об основных направлениях его деятельности - помимо футбола он, напомним, пишет музыку, а также недавно издал книгу. Неплохо для совсем молодого парня! Также Леау признался, что неравнодушен к миру моды:

- Каждый должен быть свободен и волен делать то, что ему нравится. Мне не нравится заниматься лишь одной вещью. Я люблю разнообразие. Но футбол, конечно, остается моим приоритетом. Также мне нравятся музыка и мода, - цитирует слова Леау ppianetamilan.it.