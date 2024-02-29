Леау: «Милан - мой дом»

Португальский нападающий Рафаэл Леау достаточно замысловато ответил на вопрос о том, чем для него является «Милан». В последнее время, напомним, появились слухи о том, что он мог бы покинуть клуб в силу предложений от еще более престижных и платежеспособных клубов. Но на словах Леау очень верен то ли «Милану» как клубу, то ли Милану как городу - что, согласитесь, не одно и то же.

- Милан стал моим домом. А клуб помог мне вырасти. Я люблю Милан именно благодаря «Милану», - цитирует слова португальского нападающего pianetamilan.it.

Напомним, что Леау выступает за итальянский клуб с 2019 года.