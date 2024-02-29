Миланский «Интер» представил футбольную форму, посвящённую всемирно известным персонажам мультфильмов и комиксов – «Черепашкам-ниндзя». Таких специальных форм у «нерадзурри» набралось сразу три комплекта.

В форме, посвящённой «Черепашкам-ниндзя», главный фаворит Серии А сыграет уже совсем скоро. Это случится 4 марта, когда клуб будет принимать на «Сан-Сиро» «Дженоа».

Напомним, что после 26 проведённых туров в чемпионате Италии «Интер» занимает чистое первое место с 69 баллами и отрывается от второй строчки на 12 пунктов. Занимает её уже довольно давно туринский «Ювентус».