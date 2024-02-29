Экс-защитник миланского «Интера»: «Команде не нужно впадать в эйфорию»

Бывший защитник «Интера» Сальваторе Фрези специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал игру среды в Серии А между миланским «Интером», лидером первенства и «Аталантой» из Бергамо.

«Меня впечатлило, как «Интер» играл с «Аталантой» даже не в оптимальном составе. Чалханоглу и Тюрам важнейшие игроки для команды, но система Индзаги работает превосходно. Такой большой отрыв абсолютно заслуженный. Многие уже сейчас называют «Интер» чемпионами, что вы думаете об этом? Да, об этом много говорят в Италии, сравнивают «Интер» с прошлогодним «Наполи». Нужно не впадать в эйфорию, впереди важные и сложные матчи, скоро игра с «Атлетико», пока нечего отмечать», - говорит Фрези.

Напомним, что «Интер» всухую разгромил «Аталанту» на «Сан-Сиро» (4:0) и ещё сильнее упрочил свои шансы на чемпионство.