Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Экс-защитник миланского «Интера»: «Команде не нужно впадать в эйфорию» эксклюзив

29 Февраля 2024 • 19:14 Комментировать
Интер Милан
4:0
Аталанта

Бывший защитник «Интера» Сальваторе Фрези специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал игру среды в Серии А между миланским «Интером», лидером первенства и «Аталантой» из Бергамо.

«Меня впечатлило, как «Интер» играл с «Аталантой» даже не в оптимальном составе. Чалханоглу и Тюрам важнейшие игроки для команды, но система Индзаги работает превосходно. Такой большой отрыв абсолютно заслуженный. Многие уже сейчас называют «Интер» чемпионами, что вы думаете об этом? Да, об этом много говорят в Италии, сравнивают «Интер» с прошлогодним «Наполи». Нужно не впадать в эйфорию, впереди важные и сложные матчи, скоро игра с «Атлетико», пока нечего отмечать», - говорит Фрези.

Напомним, что «Интер» всухую разгромил «Аталанту» на «Сан-Сиро» (4:0) и ещё сильнее упрочил свои шансы на чемпионство.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Сальваторе Фрези

Новости по матчу

Сегодня, 29 Февраля
19:14
Экс-защитник миланского «Интера»: «Команде не нужно впадать в эйфорию»
04:38
​Димарко: «Мы получаем удовольствие от игры, вот что важно»
03:44
​Димарко: «Я не стал бы проводить сравнения с «Наполи»
02:56
​Бастони: «Мы поняли, сколь красив футбол»
01:58
​Гасперини: «Ненормальный матч» 1
01:58
Симоне Индзаги отреагировал на слухи о возможном уходе из «Интера»
01:34
Симоне Индзаги: «Интер» уверенно лидирует, но даже такой отрыв можно растерять»
00:39
«Интер» покуражился в матче с «Аталантой», забив 4 гола 4
00:17
Димарко – четвёртый защитник с 10+ результативными действиями в топ-5 лигах
28 Февраля
23:40
«Интер» – лучший в топ-5 лигах по забитым голам в текущем сезоне 2
23:12
Маротта ответил на вопрос о продлении контракта с Индзаги
22:15
«Интер» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0
22:11
Миранчук – в старте «Аталанты» на игру с лидером Серии А
17:21
Фраттези – о подводной охоте: «Однажды вытащил четырёхкилограммовую коронаду!»
12:03
Актуальная ставка и прогноз на матч Интер — Аталанта чемпионата Италии — 28 февраля 2024
02:08
Интер - Аталанта: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:59
Бесплатный прогноз и ставка на матч Интер – Аталанта чемпионата Италии – 28 февраля 2024
27 Февраля
20:53
Прогноз на точный счёт матча Интер — Аталанта Серии А — 28 февраля 2024
09:56
«Интер» - «Аталанта»: прогноз и ставки БК Pinnacle
26 Февраля
11:16
Аршавин — об игре Миранчука: «Ни о чём»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Гвардиола назвал единственного игрока «Манчестер Юнайтед», способного играть за «Манчестер Сити» Из «Манчестер Юнайтед» ушёл тренер «Арсенал» готов купить нападающего за 120 млн евро - известно имя ​Роналду – на втором месте: Назван лучший игрок нулевых годов в АПЛ Появился человек, который может сорвать переход Мбаппе в «Реал» Почеттино: «Клопп 4 года не мог выиграть трофей в «Ливерпуле», но посмотрите на команду сейчас» Фердинанд назвал суперклуб, ради которого Артета бросит «Арсенал» ​Салах подписал контракт в Саудовской Аравии – источник Де Хеа может перейти в испанский суперклуб Выход «Барселоны» в четвертьфинал Лиги чемпионов является жизненно важным для финансовой ситуации
«Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Реал» лишился 27 голов из-за VAR ​Семин: «Семак работает лучше Адвоката и Спаллетти» Роналду, угомонись, хватит позориться, имей совесть Раскрыта причина раннего вылета «Спартака» на матч с «Зенитом» Замена Хави или Клоппу: итальянский топ-тренер заинтересовал «Барселону» и «Ливерпуль» «Барселона» - «Хетафе»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0
Спортивные новости
Канарейкин: Болельщики надеются, что «Спартак» далеко пройдёт в плей-офф в этом году Стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина Московское «Динамо» совершило камбэк и вырвало победу в овертайме у ЦСКА в КХЛ «Металлург» обыграл «Авангард» и финишировал первым в Восточной конференции КХЛ Фёдор Канарейкин – о достижении Гусева: «Рекорд Мозякина побить, это надо иметь большой талант» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Февраля
20:26 · Италия. Серия А
Каррера рассказал, продолжит ли карьеру Погба после дисквалификации
19:14 · Италия. Серия А
Экс-защитник миланского «Интера»: «Команде не нужно впадать в эйфорию» эксклюзив
18:38 · Италия. Серия А
«Вопрос закрыт»: Пиоли – о шансах «Милана» на победу в Серии А
18:12 · Италия. Серия А
​Тренер «ПСЖ» пошутил, отвечая на вопрос о Леау
17:41 · Италия. Серия А
​Погба заявил о подаче апелляции на четырёхлетнюю дисквалификацию
17:24 · Италия. Серия А
​«Шокирован и разбит»: Реакция Погба на четырёхлетнюю дисквалификацию
16:10 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» хочет бесплатно подписать Жоржиньо слухи
12:25 · Италия. Серия А
«Ювентус» сохраняет интерес к полузащитнику «Болоньи»
11:21 · Италия. Серия А
Рабио может остаться в «Ювентусе» при одном условии
11:15 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги оценил игру «Интера» в последних сезонах
04:38 · Италия. Серия А
​Димарко: «Мы получаем удовольствие от игры, вот что важно»
04:30 · Италия. Серия А
​Леау: «Я стараюсь хорошо относиться к критике»
03:44 · Италия. Серия А
​Димарко: «Я не стал бы проводить сравнения с «Наполи»
03:39 · Италия. Серия А
​Леау поставил себе оценки
03:16 · Италия. Серия А
Леау: «Лига Европы - это заманчивая цель»
Все новости
Рекомендуем