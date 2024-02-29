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Чемпионат Италии. Серия А

«Вопрос закрыт»: Пиоли – о шансах «Милана» на победу в Серии А

29 Февраля 2024 • 18:38 Комментировать
Лацио
...
Милан
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01.03 22:45

Наставник «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением о шансах своих подопечных на победу в чемпионате Италии.

«Вопрос закрыт, по крайней мере, мне так кажется», – приводит слова итальянского специалиста сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.

Пиоли считает, что в нынешнем году «Интер» недосягаем, так как играет на уровне чемпионского «Наполи». По мнению Стефано, команда Симоне Индзаги извлекает пользу практически из любого матча, набирая очки даже при неудачном выступлении.

Отметим, что «россонери» находятся на третьей строчке турнирной таблицы Серии А. «Нерадзурри» лидируют, опережая «красно-чёрных» на 16 очков.


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Евро-Футбол.Ру,
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