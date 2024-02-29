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​Тренер «ПСЖ» пошутил, отвечая на вопрос о Леау

29 Февраля 2024 • 18:12 Комментировать
Монако
...
ПСЖ
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01.03 23:00

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике пошутил, когда отвечал на вопрос о нападающем «Милана» Рафаэле Леау.

Как известно, слухи активно связывают 24-летнего Леау с «ПСЖ». Сообщалось, что в Париже видят в этом игроке замену для Килиана Мбаппе.

«Леау? Это певец? [улыбается]. Я шучу, я прекрасно знаю, кто это. Но я не могу обсуждать футболиста, которого нет в нашем клубе. Я могу лишь выразить надежду на то, что в следующем сезоне наша команда станет ещё сильнее. Не сомневаюсь, что мы улучшимся – в обороне, в атаке, в физике, в технике и тактике», - сказал Энрике на пресс-конференции.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт 1 марта – против «Монако».

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Милан ПСЖ Луис Энрике Рафаэл Леау ещё теги

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