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​Погба заявил о подаче апелляции на четырёхлетнюю дисквалификацию

29 Февраля 2024 • 17:41 Комментировать

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба не согласен с решением о дисквалификации на четыре года за употребление допинга.

«Я никогда сознательно и намеренно не принимал никаких добавок, которые нарушают антидопинговые правила. Я бы никогда не сделал ничего, чтобы улучшить свои показатели с использованием запрещённых веществ. Я подам апелляцию в Спортивный арбитражный суд», - заявил Погба.

Напомним, что положительную пробу на допинг 30-летний Поль Погба сдал в августе. В пробе француза был обнаружен повышенный уровень тестостерона.

Погба дисквалифицирован на 4 года

«Шокирован и разбит»: Реакция Погба на четырёхлетнюю дисквалификацию

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Ювентус Поль Погба
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