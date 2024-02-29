​Погба заявил о подаче апелляции на четырёхлетнюю дисквалификацию

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба не согласен с решением о дисквалификации на четыре года за употребление допинга.

«Я никогда сознательно и намеренно не принимал никаких добавок, которые нарушают антидопинговые правила. Я бы никогда не сделал ничего, чтобы улучшить свои показатели с использованием запрещённых веществ. Я подам апелляцию в Спортивный арбитражный суд», - заявил Погба.

Напомним, что положительную пробу на допинг 30-летний Поль Погба сдал в августе. В пробе француза был обнаружен повышенный уровень тестостерона.

Погба дисквалифицирован на 4 года

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