​«Шокирован и разбит»: Реакция Погба на четырёхлетнюю дисквалификацию

Хавбек «Ювентуса» Поль Погба получил четыре года дисквалификации за употребление допинга. Положительную пробу француз сдал в августе прошлого года. Погба дал комментарий по поводу сурового наказания.

«Меня проинформировали о решении Национального антидопингового трибунала. Я не согласен с вердиктом. Мне грустно, я шокирован и разбит, поскольку всё, чего я добился за свою профессиональную карьеру, у меня отобрали», - слова Погба приводит в социальных сетях журналист Саймон Стоун.

В середине марте Поль Погба отметит свой 31-й день рождения. Есть вероятно, что футбольная карьера француза закончилась.

​Погба дисквалифицирован на 4 года