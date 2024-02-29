Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба получил дисквалификацию на четыре года за употребление допинга. Как сообщает на своих страницах La Repubblica, запрос антидопинговой прокуратуры был принят.

Как известно, в августовской пробе Поля Погба на допинг было обнаружено повышенное содержание тестостерона. Обвинение не поверило версии стороны Погба о случайном приёме вещества.

В середине марта Поль Погба отпразднует свой 31-й день рождения. Дисквалификация на четыре года является для французского футболиста серьёзным ударом по спортивной карьере.

Отметим, что в сезоне 2023/2024 Погба поучаствовал только в двух матчах «Ювентуса».