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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» гаснет, а у Хвичи пропала магия – есть ответ

29 Февраля 2024 • 14:10 Комментировать

«Наполи» нуждается в магии Хвичи Кварацхелии, но грузинский игрок в упадке. Агент футболиста в это время говорит об интересе «Барселоны» и «ПСЖ». Что происходит?

Вмешательство агента

Агент футболиста Мамука Джугели начал появляться в СМИ в текущем сезоне, который уже не простой для «Наполи» и самого Хвичи. Сначала он обвинил Виктора Осимена, обвинив футболиста в том, что его будущее – Саудовская Аравия. После этого между нигерийцем и агентом произошёл конфликт, но сейчас всё уладили. Позже Джугели зачем-то сказал, что Хвичей интересуются «Барселона» и «ПСЖ». Он заявил, что до мая пока ничего неизвестно, но до мая всего лишь три месяца. Есть ощущение, что агент хочет надавить на «Наполи», чтобы руководство пересмотрело условия контракта.

Сравнение

Лучший игрок сезона Серии А утратил эффект неожиданности и планомерно отдаляется от своей лучшей формы. В Лиге чемпионов у Хвичи удручающий ноль забитых голов, в чемпионате Италии дела обстоят получше: 8 голов и 5 передач в 24 матчах. В прошлом сезоне за 23 тура он забил 12 мячей и отдал 10 голевых передач.

При Лучано Спаллетти он мог на спокойствии играть, забивать с дальней дистанции и отдавать результативные передачи. С уходом Лучано всё это испарилось. Теперь Хвича должен брать игру на себя и в одиночку делать результат, когда не получается – он производит плохое впечатление.

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