Симоне Индзаги оценил игру «Интера» в последних сезонах

Рулевой миланского «Интера» Симоне Индзаги оценил выступления своих подопечных в последних сезонах.

«Будет глупо отрицать, что команда показывает отличный футбол. Мы делаем это уже два с половиной года. За этот период «Интер» выиграл пять трофеев, дошел до финала Лиги чемпионов. В этом сезоне мы имеем хороший отрыв в Серии А. За последний месяц получилось хорошо оторваться, но все это можно потерять», - передает слова специалиста Football-Italia.

По итогам 26 туров чемпионата Италии «нерадзурри» набрали 69 баллов и занимают первое место в таблице. Индзаги руководит командой с 2021 года.