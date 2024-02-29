Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Димарко: «Мы получаем удовольствие от игры, вот что важно»

29 Февраля 2024 • 04:38 Комментировать
Интер Милан
4:0
Аталанта

Полузащитник итальянского «Интера» Федерико Димарко пояснил природу последних успехов миланского «Интера», который в прошлом сезоне сыграл в финале Лиги чемпионов, а сейчас триумфально и в том самом одиночестве, которое принято называть «гордым», лидирует в турнирной таблице итальянского чемпионата и продолжает борьбу в плей-офф Лиги чемпионов. По словам Димарко, все дело в том, что его партнеры по команде научились получать удовольствие от футбола:

- Когда мы играем, то создаем проблемы очень многим командам, это очевидно. Мы начали получать удовольствие от игры, а это фундаментальный фактор. Это как тренировка для нас - без давления, просто в удовольствие. Надо продолжать в том же духе, - цитирует слова игрока fcinter1908.it.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Федерико Димарко

Новости по матчу

Сегодня, 29 Февраля
04:38
​Димарко: «Мы получаем удовольствие от игры, вот что важно»
03:44
​Димарко: «Я не стал бы проводить сравнения с «Наполи»
03:07
​Димарко: «Лаутаро - наш капитан»
02:56
​Бастони: «Мы поняли, сколь красив футбол»
01:58
​Гасперини: «Ненормальный матч» 1
01:34
Симоне Индзаги: «Интер» уверенно лидирует, но даже такой отрыв можно растерять»
00:39
«Интер» покуражился в матче с «Аталантой», забив 4 гола 2
00:17
Димарко – четвёртый защитник с 10+ результативными действиями в топ-5 лигах
28 Февраля
23:40
«Интер» – лучший в топ-5 лигах по забитым голам в текущем сезоне 2
23:12
Маротта ответил на вопрос о продлении контракта с Индзаги
22:15
«Интер» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0
22:11
Миранчук – в старте «Аталанты» на игру с лидером Серии А
17:21
Фраттези – о подводной охоте: «Однажды вытащил четырёхкилограммовую коронаду!»
12:03
Актуальная ставка и прогноз на матч Интер — Аталанта чемпионата Италии — 28 февраля 2024
02:08
Интер - Аталанта: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:59
Бесплатный прогноз и ставка на матч Интер – Аталанта чемпионата Италии – 28 февраля 2024
27 Февраля
20:53
Прогноз на точный счёт матча Интер — Аталанта Серии А — 28 февраля 2024
09:56
«Интер» - «Аталанта»: прогноз и ставки БК Pinnacle
26 Февраля
11:16
Аршавин — об игре Миранчука: «Ни о чём»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Мбаппе ответил на щедрое предложение «Манчестер Юнайтед» ​Гвардиола назвал единственного игрока «Манчестер Юнайтед», способного играть за «Манчестер Сити» Из «Манчестер Юнайтед» ушёл тренер Раскрыта причина раннего вылета «Спартака» на матч с «Зенитом» «Арсенал» готов купить нападающего за 120 млн евро - известно имя ​Джорджина потренировалась с Роналду в спортзале «Барселона» приняла важное решение по Ямалю ​Новый владелец «Манчестер Юнайтед» придумал жёсткие меры для звёзд Почеттино: «Клопп 4 года не мог выиграть трофей в «Ливерпуле», но посмотрите на команду сейчас» Фердинанд назвал суперклуб, ради которого Артета бросит «Арсенал»
«Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Реал» лишился 27 голов из-за VAR ​Семин: «Семак работает лучше Адвоката и Спаллетти» Роналду, угомонись, хватит позориться, имей совесть Раскрыта причина раннего вылета «Спартака» на матч с «Зенитом» ​«Какой позор»: «Реал» пожаловался на судейство Замена Хави или Клоппу: итальянский топ-тренер заинтересовал «Барселону» и «Ливерпуль»
Спортивные новости
Стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина Московское «Динамо» совершило камбэк и вырвало победу в овертайме у ЦСКА в КХЛ «Металлург» обыграл «Авангард» и финишировал первым в Восточной конференции КХЛ Фёдор Канарейкин – о достижении Гусева: «Рекорд Мозякина побить, это надо иметь большой талант» Андрей Чесноков – об игре Меншика: «Он классный теннис показывает» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Интер Милан Интер Милан
Аталанта Аталанта
4
0
1.63 4.15 5.50
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Февраля
04:38 · Италия. Серия А
​Димарко: «Мы получаем удовольствие от игры, вот что важно»
04:30 · Италия. Серия А
​Леау: «Я стараюсь хорошо относиться к критике»
03:44 · Италия. Серия А
​Димарко: «Я не стал бы проводить сравнения с «Наполи»
03:39 · Италия. Серия А
​Леау поставил себе оценки
03:16 · Италия. Серия А
Леау: «Лига Европы - это заманчивая цель»
03:12 · Италия. Серия А
​Эстигор: «Чертовски приятно забить шесть голов»
03:07 · Италия. Серия А
​Димарко: «Лаутаро - наш капитан»
02:56 · Италия. Серия А
​Бастони: «Мы поняли, сколь красив футбол»
01:58 · Италия. Серия А
​Гасперини: «Ненормальный матч» 1
01:58 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги отреагировал на слухи о возможном уходе из «Интера»
01:34 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги: «Интер» уверенно лидирует, но даже такой отрыв можно растерять»
01:30 · Италия. Серия А
​Де Лаурентис: «Мои комплименты проснувшейся команде»
00:57 · Италия. Серия А
Политано: «С таким отношением к делу можем и повторить»
00:39 · Италия. Серия А
«Интер» покуражился в матче с «Аталантой», забив 4 гола 2
00:17 · Италия. Серия А
Димарко – четвёртый защитник с 10+ результативными действиями в топ-5 лигах
Все новости
Рекомендуем