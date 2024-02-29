​Димарко: «Мы получаем удовольствие от игры, вот что важно»

Полузащитник итальянского «Интера» Федерико Димарко пояснил природу последних успехов миланского «Интера», который в прошлом сезоне сыграл в финале Лиги чемпионов, а сейчас триумфально и в том самом одиночестве, которое принято называть «гордым», лидирует в турнирной таблице итальянского чемпионата и продолжает борьбу в плей-офф Лиги чемпионов. По словам Димарко, все дело в том, что его партнеры по команде научились получать удовольствие от футбола:

- Когда мы играем, то создаем проблемы очень многим командам, это очевидно. Мы начали получать удовольствие от игры, а это фундаментальный фактор. Это как тренировка для нас - без давления, просто в удовольствие. Надо продолжать в том же духе, - цитирует слова игрока fcinter1908.it.