​Леау: «Я стараюсь хорошо относиться к критике»

Португальский нападающий итальянского «Милана» Рафаэл Леау нередко становится объектом критики со стороны фанатов и прессы, но он, по собственным словам, старается относиться к критике положительно и разделять такую - на конструктивную и не очень.

- Критикуют обычно люди, которые понимают мой потенциал. Знают, что я могу сделать разницу на поле, в нужный момент. Но есть критика конструктивная, а есть не очень конструктивная. Я стараюсь хорошо воспринимать критику, а отвечать на нее на поле, - цитирует слова Леау pianetamilan.it.

Напомним, что португальский нападающий выступает за свой нынешний клуб с 2019 года.