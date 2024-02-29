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Чемпионат Италии. Серия А

​Леау: «Я стараюсь хорошо относиться к критике»

29 Февраля 2024 • 04:30 Комментировать

Португальский нападающий итальянского «Милана» Рафаэл Леау нередко становится объектом критики со стороны фанатов и прессы, но он, по собственным словам, старается относиться к критике положительно и разделять такую - на конструктивную и не очень.

- Критикуют обычно люди, которые понимают мой потенциал. Знают, что я могу сделать разницу на поле, в нужный момент. Но есть критика конструктивная, а есть не очень конструктивная. Я стараюсь хорошо воспринимать критику, а отвечать на нее на поле, - цитирует слова Леау pianetamilan.it.

Напомним, что португальский нападающий выступает за свой нынешний клуб с 2019 года.


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Милан Рафаэл Леау
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