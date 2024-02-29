​Димарко: «Я не стал бы проводить сравнения с «Наполи»

В прошлом году «Наполи» уже к началу второй половины чемпионата Италии фактически гарантировал себе чемпионский титул, создав немыслимый задел в очках, который порой приближался к двадцати очкам. Сейчас почти столь же беспощадно к соперникам выступает миланский «Интер», но его защитник Федерико Димарко дал понять, что не считает уместными параллели с «Наполи»:

- Они провели прекрасный чемпионат в прошлом сезоне. Правда, мы смогли обыграть их в Неаполе. Я не люблю такие сравнения, давайте лучше обсудим это в конце чемпионата, проведем сравнение, - цитирует слова Димарко fcinter1908.it.