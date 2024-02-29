​Леау поставил себе оценки

Португальский нападающий итальянского «Милана» известен своей универсальностью - тут, впрочем, речь идет не об его действиях на поле, потому что они, хоть и весьма артистичны, достаточно однообразны - дриблинг и скоростные прорывы к воротам.

Речь о том, что помимо футбола, Леау увлекается музыкой, а также написал книгу. Журналисты попросили его поставить себе оценки за свою деятельность. Удивительно, не Леау считает, что писатель и певец из него столь же хороший, как и нападающий:

- Я бы поставил себе 8,5 по 10-балльной системе. За все три, - цитирует слова Леау pianetamilan.it.

Напомним, что Леау выступает за «Милан» с 2019 года.