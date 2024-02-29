Леау: «Лига Европы - это заманчивая цель»

Португальский нападающий Рафаэл Леау признал, что для его клуба важна Лига Европы. В 1/8 финала этого турнира итальянский «Милан», в составе которого блистает Леау, сыграет с чешской «Славией». Ранее «Милан» в двух матчах обыграл французский «Ренн» - после 3:0 последовали проходные 2:3 в гостях.

- Да, это цель. Теперь нас ждут матчи со «Славией». Приятно, что начнем на своем поле, считаю это важным, - цитирует слова португальского форварда pianetamilan.it.

Напомним, что «Милан» ранее никогда не выигрывал Лигу Европы, хотя семь раз в своей истории брал Кубок\Лигу чемпионов.