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Чемпионат Италии. Серия А

​Эстигор: «Чертовски приятно забить шесть голов»

29 Февраля 2024 • 03:12 Комментировать
Сассуоло
1:6
Наполи

В Италии прошли отложенные матчи двадцать первого тура, «Наполи» вернулся на победный путь и разгромил «Сассуоло» - 6:1. Итогами матча очень доволен норвежский защитник Лео Эстигор, он отметил, что победа его команды оказалась волевой.

- Приятно, всегда чертовски приятно забить шесть голов в матче. Хотя начали мы совсем не так как надо, пропустив первыми. Хорошо, что команда смогла отреагировать и не опустила руки. И сделала это убедительно, - цитирует слова Эстигора calcionapoli1926.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Наполи» сыграет с туринским «Ювентусом».


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