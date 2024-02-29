​Димарко: «Лаутаро - наш капитан»

В Италии прошли отложенные матчи двадцать первого тура, «Аталанта» крупно проиграла лидеру турнирной таблицы - «Интеру». Уже в четвертом матче кряду в рамках итальянского чемпионата «Интер» забивает четыре мяча. Федерико Димарко, забивший в этом матче один гол, похвалил Лаутаро Мартинеса, который также забил мяч.

- Лаутаро - чемпион мира. Он - наш капитан, он вселяет в нас уверенность. Дает правильные советы молодым. Он умеет забивать самые разные голы. Сам создает себе моменты. Он - невероятный нападающий, - нахваливает аргентинца Димарко, слова которого цитирует fcinter1908.it.