​Бастони: «Мы поняли, сколь красив футбол»

В Италии прошли отложенные матчи двадцать первого тура, «Аталанта» крупно проиграла лидеру турнирной таблицы - «Интеру». Уже в четвертом матче кряду в рамках итальянского чемпионата «Интер» забивает четыре мяча. Защитник клуба Алессандро Бастони прокомментировал итоги матча:

- Как мы забиваем четыре мяча четыре матча кряду? Поражение в финале Лиги чемпионов расстроило, но и раскрепостило нас - мы поняли, как хорош футбол и как приятно играть большие матчи. Теперь мы стараемся превращать каждый матч в большой, - цитирует слова оборонца миланского клуба fcinter1908.it.