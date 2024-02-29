​Гасперини: «Ненормальный матч»

В Италии прошли отложенные матчи двадцать первого тура, «Аталанта» крупно проиграла лидеру турнирной таблицы - «Интеру». После игры наставник клуба Джан Пьеро Гасперини заявил, что матч, по его мнению, был ненормальным.

- Не могу назвать даже второй тайм плохим, просто после пропущенных голов начались замены и игра превратилась для нас в тренировку. Это не был матч Серии А, хотя у меня осталось ощущение, что мы в порядке. Конечно, хотелось увидеть результат, его в этот раз не было. Архивируем этот матч и готовимся к следующему, мы готовы, - цитирует слова наставника «Аталанты» fcinter1908.it.